Tráfego na BR-324 será alterado nesta terça-feira (14) para obra de duplicação de adutora

Uma das saídas do bairro de Águas Claras para a BR-324 vai mudar de lugar temporariamente

Publicado em 13 de maio de 2024 às 21:28

A obra de duplicação da adutora principal de água tratada que provocará uma alteração temporária no tráfego da BR-324 tem início a partir desta terça-feira (14). A alteração estava marcada para iniciar nesta segunda-feira (13), mas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a alteração foi adiada em um dia.

A saída do bairro de Águas Claras para a BR-324, na altura do Km 616, sentido Feira de Santana, será fechada temporariamente. Os motoristas poderão acessar a BR-324 por meio de um novo acesso, que será aberto cerca de 500 metros antes do existente.

Já para acessar o bairro de Águas Claras, os veículos deverão utilizar a saída 616, localizada cerca de 1,5 quilômetros antes do acesso utilizado hoje. A mudança no tráfego, realizada pela Embasa, contará com sinalização local conforme o padrão exigido pela legislação de trânsito e orientação da Viabahia e PRF.

Essa alteração será necessária até a conclusão desse trecho da obra, que implantará uma tubulação de 2,1 metro de diâmetro e tem previsão de conclusão em 60 dias.