TRÂNSITO

Tráfego na BR-324 será alterado para obra de duplicação de adutora; confira mudanças

Uma das saídas do bairro de Águas Claras para a via vai mudar de lugar temporariamente

Para permitir a continuidade da obra de duplicação da adutora principal de água tratada, haverá uma alteração temporária no tráfego da BR-324 a partir de segunda-feira (13). A saída do bairro de Águas Claras para a BR-324, na altura do KM 616, sentido Feira de Santana, será fechada temporariamente.