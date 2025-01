OPERAÇÃO

Traficante de Jequié é preso em zona rural do interior de Minas Gerais

Criminoso foi alvo de ação conjunta das polícias da Bahia e de Minas

Um traficante com atuação na cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia, foi preso na manhã desta terça-feira (21) no município de Extrema, em Minas Gerais, durante uma operação deflagrada Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e as polícias Militar e Federal da Bahia e de Minas.