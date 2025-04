CRIME

Traficante do BDM suspeito de executar rodoviário dentro de casa é morto pela PM

Marcola é apontado como um dos envolvidos na execução de Waldir Barreto Lopes

Wendel de Novais

Publicado em 8 de abril de 2025 às 08:30

Waldir (à esquerda) teria sido morto por integrantes do BDM Crédito: Reprodução

Um suspeito identificado como Marcola foi morto em confronto com policiais militares na localidade da Baixa Fria, no bairro de São Caetano, na tarde de segunda-feira (7). Marcola é integrante da facção do Bonde do Maluco (BDM) e suspeito de participar da execução do rodoviário Waldir Barreto Lopes, 54 anos. A vítima foi morta dentro da própria casa na localidade da Fonte do Capim que, apesar de estar no bairro de Fazenda Grande do Retiro, está localizada nas proximidades da Baixa Fria. >

“São áreas próximas e de fácil conexão. Marcola atuava no BDM e tinha as duas localidades [Fonte do Capim e Baixa Fria] como áreas em que ele atuava movimentando o tráfico de drogas. Por essa atuação no tráfico e a suspeita da morte do rodoviário, ele, que inclusive estava com tornozeleira eletrônica”, conta uma fonte policial, sem se identificar. >

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) explicou que os agentes estavam perseguindo o rastro do suspeito. “Durante policiamento na região, os militares avistaram um indivíduo que, ao perceber a presença policial, fugiu. De imediato, os agentes fizeram o acompanhamento, quando o suspeito, na tentativa de obter êxito na fuga, atirou contra a equipe policial”, explica a corporação por meio de nota. >

Ainda segundo a PM, os policiais revidaram e, após o tiroteio, o suspeito foi encontrado ao solo com uma arma de fogo. O ferido foi socorrido para o Hospital Ernesto Simões. Com Marcola, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, um carregador com dez munições do mesmo calibre e dinheiro em espécie. A Polícia Civil informou que realizou remoção e perícia do corpo, bem como que a Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM) vai investigar a morte por intervenção policial. >

Waldir Barreto Lopes foi vítima de um ataque do BDM dois dias após quatro integrantes da facção morrerem em confronto com agentes da PM. Na época, uma fonte da polícia confirmou a ação do grupo criminoso. “Nós temos informações de que, após a ação policial, houve uma espécie de caça na área pelo BDM porque, supostamente, eles estavam atrás de quem fez a denúncia para a ação, o que sempre fica sob sigilo”, apontou o policial ouvido para o caso. >