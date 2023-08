Traficante é preso ao tentar entrar no Festival de Inverno de Conquista

Um traficante foi capturado no início da noite desta sexta-feira (25), ao ser captado pelas câmeras do Sistema de Reconhecimento Facial da SSP, enquanto tentava acessar a primeira noite do Festival de Inverno de Vitória da Conquista.



Ele foi captado no Portal de Abordagem instalado em um dos acessos. A equipe empregada na Plataforma de Observação Elevada percebeu a presença de um possível procurado e acionou guarnições da 77ª CIPM.



O foragido foi encaminhado à sede da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, na 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interiores (Coorpin/Vitória da Conquista), onde apresentou cópia de documentação falsificada. Ele teve a ordem de captura cumprida.