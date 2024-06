AVENIDA OTÁVIO MANGABEIRA

Trânsito em avenida da Boca do Rio é retomado após interdição causada por buraco

Abertura ocorreu após reparo da via, que cedeu na última segunda-feira (24)

A Avenida Octávio Mangabeira, na orla da Boca do Rio, em Salvador, foi liberada completamente na noite desta quinta-feira (27). O trecho no sentido Itapuã já está apta para o tráfego normal de veículos. A abertura ocorreu após reparo da via, que cedeu na última segunda-feira (24).