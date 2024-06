Trânsito será desviado na Ladeira do Cabula a partir deste sábado (8); confira

Os motoristas que forem subir a Rua dos Rodoviários, mais conhecida como Ladeira do Cabula, devem redobrar a atenção a partir deste sábado (8), quando o trânsito será bloqueado na via principal logo após o acesso à BR-324. Neste ponto, o fluxo de veículos será desviado para uma via à direita, onde foi implantada uma interseção provisória e os condutores podem chegar na via principal mais à frente, seguindo para o Cabula/Pernambués.