CAMAÇARI

Transporte intermunicipal rodoviário será gratuito no segundo turno das eleições

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia anunciou nesta sexta (25) a gratuidade do transporte intermunicipal rodoviário no segundo turno das eleições.

O serviço estará disponível das 18h do dia 26 de outubro às 23:59h do dia 27 de outubro, apenas para o cidadão cujo domicílio eleitoral seja o município de Camaçari e que precise se deslocar do município onde reside para a cidade da Região Metropolitana. Camaçari será o único município do estado com segunda etapa das eleições municipais este ano.

Segundo a Agerba, a regulamentação será publicada no Diário Oficial do Estado.

“A Agerba reforça o importante papel da agência relacionado à segurança e eficiência do transporte público no segundo turno das eleições, o que é de extrema importância na facilitação da mobilidade para os cidadãos(as) em sociedade. O exercício do voto no segundo turno é uma forma de evidenciar a voz do cidadão(a) e influenciar o futuro do país”, afirmou o órgão em nota.