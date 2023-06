Transporte público de Camaçari inicia operação nesta segunda (26)

Na Sede, o valor da tarifa é de R$ 5, já na orla, serão aplicados dois valores distintos: Arembepe, Jauá, Vila de Abrantes, Catu de Abrantes, Cordoaria, Açu da Capivara e Cajazeiras de Abrantes, terão tarifa de R$ 5,30. Enquanto Barra de Jacuípe, Fazenda Cajazeiras, Tiririca, Jordão, Lagoa Seca, Barra do Pojuca, Guarajuba e Monte Gordo, terão tarifa no valor de R$ 7.

Nesse primeiro momento, o sistema vai funcionar na modalidade híbrida, por meio do Terminal de Integração Rodoviário (TIR). O passageiro terá a opção de utilizar a Linha 0130 TIR Circular/Centro, gratuitamente, e a linha terá parada obrigatória em cinco pontos, são eles: Rua Costa Pinto; Praça Abrantes; Rua de Contorno do Centro Administrativo, nas imediações da sede dos Correios; na UniFamec, que fica ao lado da Secretaria da Infraestrutura (Seinfra), localizadas na Avenida Jorge Amado; e no Boulevard Shopping Camaçari.

Quanto ao Terminal de Integração Sede e Orla (TISO), no Centro, que é popularmente conhecido como “ponto do fundo da feira”, será desativado. As linhas da costa ainda realizarão paradas no Centro, passando pelo TIR, sendo apenas circulares, tendo como ponto base, os bairros da orla. Outra novidade para a população do litoral é que será criado um Terminal de Integração em Arembepe.