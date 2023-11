Transporte público é suspenso em Nova Brasília e Valéria

Ônibus estão retornando no Penacho Verde. Crédito: Gil Santos/ Arquivo CORREIO

O transporte público foi suspenso em Nova Brasília de Valéria por conta de uma operação policial que está sendo realizada no bairro, nesta terça-feira (14). Passageiros precisam desembarcar a entrada do bairro e fazer o restante do caminho a pé. Cerca de 760 estudantes estão sem aula por conta da sensação de insegurança.

Em nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que os coletivos da linha 1395 - Estação Pirajá x Valéria R2, que acessam a Estrada de Nova Brasília, seguem até o Largo do Penacho Verde e de lá retornam para o terminal. A pasta disse também que agentes da Semob monitoram a circulação dos coletivos na região.

Moradores reclamaram da situação. A dona de casa Aline Santos, 41 anos, disse que está precisando caminhar mais de 30 minutos para conseguir chegar em casa. “A insegurança em Salvador está deixando tudo paralisado, todo dia é um bairro diferente, ninguém aguenta mais”, afirmou.

Três acampamentos usados por traficantes foram desmontados pela polícia no bairro de Valéria, nesta terça-feira (14), onde acontece uma operação integrada. As equipes encontraram colchões, roupas, marmitas, calçados, entre outros itens. Tudo estava em uma área de mata fechada e os objetos foram destruídos. As equipes usaram até helicóptero.

Policiais percorrem as ruas do bairro. Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o local de vegetação densa foi escolhido porque era utilizado em fugas ou durante ataques contra traficantes rivais por disputa de ponto de venda de drogas. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos e ações preventivas ampliadas na região. Os números não foram divulgados.