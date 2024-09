SAÚDE

Tratamento de saúde é o que mais faz baianos viajarem, revela IBGE

Bahia tem o maior percentual de viagens para fins médicos do país

A busca por tratamentos de saúde foi o que mais motivou baianos a viajarem em 2023. É o que revelam dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgados nesta sexta-feira (13). Viajar para fins médicos foi a razão de 37,7% dos deslocamentos realizados no estado, o maior percentual do país. Em números absolutos, foram 525 mil viagens.