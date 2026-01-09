Acesse sua conta
TRE-BA abre inscrições para processo seletivo de estágio remunerado

Edital prevê 17 vagas para início imediato

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 17:39

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA)
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) Crédito: Reprodução

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) abre, na próxima segunda-feira (12), a partir das 10 horas, as inscrições para o processo seletivo que oferece 17 vagas para início imediato, além de formação de cadastro de reserva para estagiários de nível superior. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 18 de fevereiro. 

Interessados devem se cadastrar exclusivamente no site da empresa Recrutamento Brasil. A seleção terá prova objetiva, composta por 25 questões, que será aplicada no dia 25 de fevereiro, online, e terá duração de 50 minutos.

O conteúdo programático da avaliação inclui Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais (Informática, Raciocínio Lógico e Atualidades), com variações específicas para as áreas de Informática. O exame terá caráter classificatório e eliminatório, sendo necessário alcançar, no mínimo, 50% de aproveitamento. O resultado final está previsto para ser divulgado em março.

As oportunidades abrangem diversas áreas de atuação, como Direito (três vagas + CR), Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade, Design e Relações Públicas - CR), Administração (dez vagas + CR), Ciências Contábeis (três vagas + CR), Estatística (uma vaga + CR), Letras (CR), Biblioteconomia (CR), Arquivologia (CR), Engenharia Civil e Elétrica (CR), Informática (CR), entre outros.

Podem participar da seleção estudantes, com idade mínima de 18 anos, que já tenham concluído ao menos 50% do curso e não estejam no último semestre.

As atividades serão exercidas na Secretaria do Tribunal, em Salvador, de segunda a sexta-feira, pela manhã. A exceção é apenas para alunos do curso de Estatística, que poderão estagiar também no turno vespertino. A bolsa de estágio é de R$ 1,1 mil, com jornada de 20 horas semanais, além de auxílio-transporte, correspondente a duas tarifas do transporte público por dia de estágio.

