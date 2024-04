MOBILIDADE URBANA

Trecho 2 do BRT de Salvador inicia operação nesta quinta (25)

Inauguração terá a presença do prefeito de Salvador e contará com a operação assistida da nova linha B4

A solenidade terá a presença do ministro das Cidades do Governo Federal, Jader Filho. No local, ocorrerá a apresentação dos detalhes sobre o trecho 2 e a coletiva de imprensa. Em seguida, o prefeito, o ministro e as demais autoridades embarcam no BRT rumo à Estação Vale das Pedrinhas, onde ocorrerá uma visita. Por fim, a comitiva segue até a Estação Cidade Jardim, que será inaugurada.