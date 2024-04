AV. LUIZ TARQUÍNIO

Trecho de Lauro de Freitas ficará sem energia durante manutenção nesta sexta-feira (19)

A distribuidora ressalta que não haverá o desligamento do comércio ou instituições de saúde e ensino da região. A previsão é que a atividade seja concluída até as 17h. Além de manutenção, o serviço fará o recondutoramento da via, que dará maior confiabilidade no fornecimento de energia.