QUEDA DE ENERGIA

Chesf investiga causas do 'apagão' em Salvador e Região Metropolitana

População relatou quedas no fornecimento de energia na tarde desta quinta-feira (18)

Na tarde desta quinta-feira (18), moradores de diferentes pontos de Salvador e Região Metropolitana (RMS) foram afetados por uma queda no fornecimento de energia. Em nota, a Eletrobras Chesf afirmou que o setor 69 kV da subestação Pituaçu sofreu um desligamento automático e que as causas da ocorrência estão sob investigação.

Por volta das 15h, ocorreu o desligamento automático do setor 69 kV da subestação Pituaçu, responsável por parte do suprimento de energia da área metropolitana de Salvador.

Moradores de bairros com Pituba, Bonfim, Cajazeiras, Rio Vermelho, Apipema, Santo Antônio Além do Carmo, além da Cidade Baixa, Pituaçu e a região do Centro Administrativo da Bahia (CAB), na Avenida Paralela, são alguns que relatam terem sido afetados. Há relatos também em pontos de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS).