Tremor de terra é registrado na região da Chapada Diamantina

Neste domingo, 18 de junho, o Laboratório Sismológico da UFRN através das suas estações sismográficas registrou um tremor de terra na região do município de Jacobina, na região da Chapada Diamantina.



A atividade sísmica aconteceu às 13h36, hora local, e a magnitude preliminar foi calculada em 2.1 mR. Até o momento desta publicação, não há informações se moradores do município sentiram ou ouviram o temor.



O último evento sísmico divulgado pelo LabSis/UFRN no estado da Bahia foi no município de Maracás, no dia 14 de junho. A magnitude preliminar do tremor foi calculada em 2.0 mR.