VIOLÊNCIA

Três bairros de Salvador têm escolas sem aulas por conta de insegurança

O motivo para a interrupção foi a sensação de insegurança vivida nas regiões, afirma secretaria

Da Redação

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 18:16

Escolas municipais nos bairros de Pernambués, São Gonçalo do Retiro e Cajazeiras, em Salvador, suspenderam as aulas nesta quinta-feira (17). O motivo para a interrupção foi a sensação de insegurança vivida nas regiões, conforme relatou a Secretaria Municipal de Educação (Smed).

Segundo a pasta, sete instituições interromperam suas atividades em decorrência da insegurança em Pernambués. Com isso, 429 alunos das escolas municipais Frei Leônidas Menezes, São Gonçalo do Retiro, Eugênia Anna dos Santos e Murilo Celestino ficaram sem aulas no turno vespertino. A primeira escola fica em Pernambués e os outros quatro centros de ensino estão em São Gonçalo, que também sofre os reflexos da violência no bairro vizinho. São Gonçalo do Retiro e parte de Pernambués chegaram a ficar sem circulação normal de ônibus, mas a situação já foi normalizada, informou a Secretaria de Mobilidade (Semob).

Já em Cajazeiras, as escolas Professor Manoel de Almeida, Maria Antonieta Alfarano e Cajazeiras XI suspenderam as atividades, afetando 1.095 estudantes. No total, 1524 alunos foram prejudicados.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) questionou a interrupção das aulas de escolas municipais em Pernambués, mencionando uma operação que prendeu sete membros de uma facção no bairro. "Colégios estaduais e privados seguem funcionando normalmente. Não houve registro de ataques ou ameaças à rede de ensino, transporte público ou lojistas", diz o texto.

Em Cajazeiras, a Polícia Militar diz que ninguém foi preso e não houve registro de ocorrências até então, mas confirma que houve uma intensificação no patrulhamento da região. Durante a ação, realizada pelo 22º Batalhão da Polícia Militar, buscas e abordagens foram feitas em todo o bairro.