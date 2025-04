CONFRONTO

Três homens morrem após troca de tiros em pousada na Bahia

As vítimas chegaram a ser socorridas para um hospital, mas não resistiram aos ferimentos

Três homens morreram após confronto com a Polícia Militar (PM) dentro de uma pousada, em Alcobaça, no extremo sul baiano. De acordo com informações da PM, durante policiamento na região, na manhã dessa sexta-feira (11), os militares foram acionados para verificar uma denúncia de homens armados na Avenida Farol, nas proximidades de uma pousada. De imediato, os policiais iniciaram as buscas e foram informados que os suspeitos haviam adentrado na pousada. "De posse das informações, um cerco foi realizado, no momento em que os suspeitos atiraram contra os policiais, sendo necessário o revide", informou a PM, por meio de nota. >