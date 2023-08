Três tremores de terra são registrados em dois dias em cidades na BA

Três tremores de terra foram registrados nesta segunda (14) e terça-feira (15) nas cidades de Jaguariri e Jacobina, no interior da Bahia.



O de Jaguariri, na segunda, teve magnitude preliminar calculada em 2.3 mR, segundo o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte no estado. No mesmo dia, Jacobina teve um tremor pela manhã, em escala de 2.0 mR.



Na terça, o tremor em Jacobina teve magnitude preliminar calculada em 1.8 mR. Não foi informado se moradores da região sentiram ou ouviram o tremor.