CRIME

Trio de traficantes suspeitos por mortes em Jequié são mortos pela polícia

Um quarto traficante que faria parte da mesma facção foi morto e outra troca de tiros

Com os três foram apreendidos uma pistola, dois revólveres, carregadores, munições, drogas, balança, celulares, entre outros itens, informou a SSP. O quarto suspeito de fazer parte da mesma facção foi morto em outro ponto de Ipiaú, em troca de tiros com equipes da 55ª CIPM.>

Participaram da operação equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) Bahia, da 9ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), do 19° Batalhão de Polícia Militar, 55ª Companhia Independente (CIPM) e da Cipe Central.>

Jequié teve policiamento reforçado no início do ano por conta de uma onda de violência. Uma operação também foi feita no presídio da cidade, já que há indícios de que os crimes ligados ao tráfico estão contando com envolvimento de presos.>

O município foi recentemente classificado como a segunda cidade mais violenta do Brasil no Atlas da Violência 2024, com uma taxa de 91,9 homicídios por 100 mil habitantes. As cinco primeiras posições são formadas inteiramente por cidades baianas, incluindo Santo Antônio de Jesus (94,1), Simões Filho (81,2), Camaçari (76,6) e Juazeiro (72,3). Das 20 cidades mais violentas do Brasil, 11 estão na Bahia.>