VIOLÊNCIA

Trio é preso em flagrante suspeito de matar mulher por dívida de drogas em Feira de Santana

Prisão foi efetuada pouco após execução do crime nesta quinta-feira (27)

Da Redação

Publicado em 28 de junho de 2024 às 16:58

Complexo de Delegacias de Feira Crédito: Felipe Paranhos/Polícia Civil

O trio, suspeito de envolvimento na morte de Adeline Lima Pereira, de 31 anos, ocorrida na quinta-feira (27), no bairro Mangabeira, em Feira de Santana, centro norte da Bahia, foi preso. A Delegacia de Homicídios efetuou a prisão em flagrante dos três suspeitos. As investigações apontaram que a vítima e um amigo foram levados pelos autores e deixados na Rua Vilhena, onde a mulher foi assassinada.

As equipes da Polícia Civil, pouco após o crime, iniciaram as investigações e, por meio da análise de imagens de câmeras de segurança, identificaram o veículo dos suspeitos. Houve perseguição e o trio foi alcançado no bairro Alto do Rosário.

No interior do carro foram encontrados porções de drogas, um cartucho calibre 38 e um bastão de madeira.

A motivação do crime é uma dívida de drogas que a vítima possuía com os suspeitos. Os aparelhos celulares das vítimas e depoimentos vão auxiliar na conclusão do inquérito policial.