Trio é preso por esquema de pirâmide que roubou mais de R$ 15 milhões na Bahia, Minas e Rio

A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou, na manhã desta terça-feira (20), uma operação contra um grupo criminoso que aplicava golpes através de um esquema de pirâmide financeira em ao menos três estados. Os criminosos teriam gerado um prejuízo de mais de 15 milhões a vítimas de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro.



A operação Midas cumpriu três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão, no distrito de Correa de Almeida, em Barbacena, no Campo das Vertentes/MG. Durante a ação, os policiais apreenderam documentos, mídias e aparelhos eletrônicos, além de uma arma de fogo calibre 32, com 10 cartuchos intactos. Três pessoas foram presas.