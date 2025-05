CHUVA

Trio vai para o crossfit e passa cinco horas ilhado na RMS: 'Sequência de loucuras'

Via ficou alagada em Lauro de Freitas, e diversos carros quebraram

Maysa Polcri

Publicado em 7 de maio de 2025 às 08:29

Diversos carros quebraram durante o alagamento Crédito: Acervo pessoal

Eles tinham a determinação de manter a rotina fitness, dose extra de cafeína e coragem para enfrentar a chuva. Mas os planos de três baianos foram substituídos por momentos de aflição. O trio passou cinco horas ilhado na avenida Luís Tarquínio Pontes, uma das mais movimentadas de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). >

Tauan Miguez, de 29 anos, conta que estava com o namorado e uma amiga a caminho de uma academia de crossfit, por volta das 5 horas da manhã da última sexta-feira (2). Chovia, mas não com intensidade. "Quando chegamos na Luís Tarquínio, a chuva começou a engrossar muito, de uma forma que eu nunca tinha visto. Estava tão forte que não conseguíamos enxergar os carros que estavam na nossa frente", conta. >

A via tem histórico de alagamento e o grupo ficou com receio de o motor do veículo parar de funcionar por conta da água. Foi então que eles decidiram estacionar em uma área elevada em frente a um condomínio. "A água começou a subir muito rápido e não tínhamos noção de que ficaria tão lotado de água. Percebemos que se continuássemos, ia entrar água no motor e o carro iria quebrar. Foi exatamente o que aconteceu com um carro que estava atrás", relembra Tauan. >

Os baianos resolveram esperar o volume de água diminuir, mas não esperavam que demoraria tanto. Até às 10 horas, o trio permaneceu ilhado, sem acesso a banheiro, e com fome. Ao longo de cinco horas, eles viram ao menos quatro veículos quebrarem ao tentar enfrentar o alagamento. Em uma foto tirada por Tauan, é possível ver que a altura da água na metade de um pneu de um carro. >

"Para sair andando, só se fosse atravessar o alagamento, então não tinha como sair. Foi um caos, a água não descia porque foram horas de chuva. A todo momento passava um carro, quebrava, e o motorista ficava ilhado com a gente. A frente do condomínio começou a ficar socada de gente", conta. Um dos motoristas, inclusive, precisou sair do veículo pela janela porque o carro pifou. >

"Nessas cinco horas, foi uma sequência de loucuras. Moradores do condomínio que tentavam sair desistiram, e ficaram na portaria com a gente observando a rua alagada", diz. O que já era ruim ficou ainda pior quando Tauan ficou com vontade de ir ao banheiro. Sua amiga teve sorte, mas ele precisou 'invadir' um templo religioso, em um atitude de desespero. >

"Chegou um momento que eu já estava praticamente me urinanando. O porteiro deixou minha amiga entrar no condomínio para fazer xixi, mas eu não. Ameacei urinar ali mesmo, mas não funcionou. Eu entrei na Igreja Universal para usar o banheiro escondido, sem o segurança ver, mas deu certo Graças a Deus", conta ao risos. >