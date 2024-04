OPORTUNIDADE

Tudo sobre novo 1° centro de treinamento gratuito em refrigeração de Salvador

Espaço vai ser inaugurado nesta terça-feira (24)

Millena Marques

Publicado em 25 de abril de 2024 às 07:45

Centro de treinamento está localizado na Pituba Crédito: Divulgação/Daikin

Salvador ganha o primeiro centro de treinamento para profissionais de refrigeração nesta quinta-feira (24). Localizado no bairro da Pituba, o espaço fornecerá 55 cursos gratuitos ao ano, relacionados à instalação de ar-condicionado e manutenção preventiva dos equipamentos. Essa é a terceira unidade brasileira do grupo Daikin, empresa japonesa especializada em ar-condicionado – as outras duas estão localizadas em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A estrutura tem 800m2 e conta com dois espaços: um showroom para apresentação de equipamentos e soluções destinado ao consumidor final e o centro de treinamento, primeiro do tipo no Nordeste. Fortaleza possui um espaço que oferta cursos e climatização da empresa, no entanto, funciona por meio da parceria entre a Daikin e o Senai, este responsável pelo fornecimento de cursos particulares.

“A ideia é concentrar os nossos esforços aqui [em Salvador] porque vemos muito potencial na cidade, tanto para a demanda de treinamento para consumo de equipamentos”, afirma o gerente sênior de Marketing, Nilson Murayama.

A unidade soteropolitana é diferente do centro de treinamento cearense justamente pela forma como os cursos são ofertados. Em Salvador, o treinamento será ofertado gratuitamente por equipes da Daikin na Rua Rio Grande do Sul. Anualmente, 900 vagas serão disponibilizadas para a comunidade soteropolitana.

Além de cursos de instalação e manutenção de ar-condicionado, estarão disponíveis treinamentos de automação, manuseio de equipamentos de alto padrão e instalação de tubulação. A carga horária das turmas varia entre um dia de treinamento e uma semana.

As primeiras turmas iniciarão no dia 6 de maio, com o curso de duração de 2 dias do equipamento Split. Para se matricular, basta acessar o site oficial da empresa japonesa. É necessário ter mais de 18 anos e, para matrícula em cursos específicos, ser alfabetizado e ter experiência com refrigeração.

O departamento de Centro de Treinamento da Daikin possui 7 treinadores. A seleção da equipe foi feita a partir da avaliação de participação de cada mentor no mercado e do envolvimento com institutos educacionais, como universidades e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

O treinador fixo da unidade de Salvador é um ex-aluno da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Gabriel Batista. Ele tem experiência e qualificação em campo, relacionadas à refrigeração comercial e residencial.