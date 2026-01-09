Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Turista america tem celular furtado no Farol da Barra

Suspeito foi preso em flagrante e confessou o crime

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 18:54

Farol da Barra
Farol da Barra é um dos pontos turísticos mais famosos de Salvador Crédito: Tiago Caldas/Arquivo CORREIO

Uma turista americana, de 29 anos, teve o celular furtado na região do Farol da Barra, em Salvador, nesta sexta-feira (9). Um suspeito, de 18 anos, foi preso em flagrante após o registro da ocorrência. 

Segundo a Polícia Civil, o crime foi comunicado pela vítima na Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Após o registro da ocorrência, equipes de plantão iniciaram buscas para localizar o autor.

O suspeito foi localizado e abordado na Avenida Centenário. Inicialmente, ele negou a prática do crime, mas confessou o furto. Com ele, os policiais recuperaram o celular da vítima e apreenderam uma bicicleta pertencente a um sistema de mobilidade que estava sem o dispositivo de rastreamento.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de furto e receptação e encaminhado à Delegacia de Proteção ao Turista, onde foram adotadas as medidas de polícia judiciária cabíveis. O celular recuperado será devolvido à vítima.

Mais recentes

Imagem - Bispo Bruno Leonardo faz evento gratuito em Salvador; saiba como participar

Bispo Bruno Leonardo faz evento gratuito em Salvador; saiba como participar
Imagem - Baiana alerta para golpe em praia de Salvador: 'Tire foto do cardápio'

Baiana alerta para golpe em praia de Salvador: 'Tire foto do cardápio'
Imagem - Suspeito de invadir estabelecimento comercial na Bahia e furtar TV e celular é preso

Suspeito de invadir estabelecimento comercial na Bahia e furtar TV e celular é preso

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Prova de vida do INSS em 2026: veja quem precisa fazer e como funciona o sistema
02

Prova de vida do INSS em 2026: veja quem precisa fazer e como funciona o sistema

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
03

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para o fim de semana em 53 cidades da Bahia; veja lista
04

Inmet emite alerta de chuvas intensas para o fim de semana em 53 cidades da Bahia; veja lista