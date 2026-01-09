Turista america tem celular furtado no Farol da Barra

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 18:54
Uma turista americana, de 29 anos, teve o celular furtado na região do Farol da Barra, em Salvador, nesta sexta-feira (9). Um suspeito, de 18 anos, foi preso em flagrante após o registro da ocorrência.
Segundo a Polícia Civil, o crime foi comunicado pela vítima na Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Após o registro da ocorrência, equipes de plantão iniciaram buscas para localizar o autor.
O suspeito foi localizado e abordado na Avenida Centenário. Inicialmente, ele negou a prática do crime, mas confessou o furto. Com ele, os policiais recuperaram o celular da vítima e apreenderam uma bicicleta pertencente a um sistema de mobilidade que estava sem o dispositivo de rastreamento.
O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de furto e receptação e encaminhado à Delegacia de Proteção ao Turista, onde foram adotadas as medidas de polícia judiciária cabíveis. O celular recuperado será devolvido à vítima.