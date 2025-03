VIOLÊNCIA

TV registra novo tiroteio em Fazenda Coutos, onde 12 morreram após confronto

Não há informações sobre feridos

A noite desta terça-feira (4) teve mais um tiroteio em Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. A ação foi registrada por uma equipe da TV Bahia, que estava ao vivo, dando um informe durante o intervalo da novela das 9h, quando tiros foram ouvidos no final de linha do bairro. Houve correria de quem estava na rua, a reportagem entrou em uma padaria, e policiais militares começaram uma movimentação.>