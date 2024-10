CONFIRA

Uber faz acordo com MP da Bahia e vai criar promoções para mulheres vítimas de violência doméstica

Plataforma também divulgará materiais informativos de combate à violência doméstica e familiar

Da Redação

Publicado em 1 de outubro de 2024 às 16:47

Uber Crédito: Shutterstock

A Uber firmou um acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA) para criar códigos promocionais com descontos para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Além disso, a plataforma de corridas veicularia materiais educativos sobre o combate à violência contra a mulher.

A ideia é facilitar o acesso das mulheres atendidas pelo Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero em Defesa dos Direitos das Mulheres (Nevid) do MP ao transporte. Muitas vezes, essas vítimas não possuem recursos financeiros próprios, dependendo de seus agressores, e a mudança facilitaria um deslocamento seguro após o atendimento no MP.

Assim, o serviço se torna também uma plataforma de conscientização, divulgando canais de denúncia e conscientizando usuários e motoristas parceiros da empresa sobre a violência sofrida pelas mulheres.

Os custos gerados pelas promoções serão responsabilidade da Uber, enquanto o MP terá como incumbência a criação dos materiais informativos. O projeto durará 12 meses, abertos a prorrogação, tendo se iniciado no dia 19 de setembro, e publicado no Diário de Justiça Eletrônico no dia 26 de setembro.

Os principais canais divulgados pela Uber serão o Disque 190, da Polícia Militar, Disque 180, do Ministério dos Direitos Humanos e no Ministério Público da Bahia, o Disque 127, e o site [email protected]. Presencialmente, mulheres do interior podem ir à Promotoria de Justiça mais próxima, e em Salvador, ao Nevid e à Casa da Mulher Brasileira.