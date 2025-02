ENSINO SUPERIOR

UCSal vai oferecer curso de Odontologia em Salvador

Autorização foi publicada no Diário Oficial da União e divulgada nesta sexta-feira (21)

A Universidade Católica do Salvador (Ucsal) divulgou nesta sexta-feira (21) que foi autorizada a implantar o curso de Odontologia. A informação foi publicada no Diário Oficial da União (Portaria Seres/MEC Nº 77). >

Ainda de acordo com a Ucsal, a notícia foi motivo de celebração para a comunidade acadêmica e chega na esteira do projeto de ampliação da Escola de Saúde da Universidade, que, há poucos dias, anunciou o avanço nas etapas de validação para implantação do curso de Medicina.>