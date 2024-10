EDUCAÇÃO

Uefs abre seleção para o primeiro mestrado da área de administração do interior da Bahia

As inscrições para a primeira turma do mestrado começaram em 18 de outubro e vão até 11 de novembro, por meio de link disponível no site da Universidade. A seleção inclui prova objetiva, anteprojeto e arguição dialogada. O curso terá duração de 24 meses com a oferta de 16 vagas. As aulas estão previstas para serem iniciadas em fevereiro de 2025.