OPORTUNIDADE

Uesb abre seleção para professor substituto

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) anunciou a abertura de seleção para contratação de professor substituto nesta sexta-feira (2), por meio do Edital 203/2024.

Os interessados devem se inscrever, no período de 15 de agosto a 4 de setembro, através da página de seleções da Uesb, seguindo as instruções indicadas no edital, e enviar a documentação e anexos solicitados pelo e-mail [email protected]. A seleção contará com prova de títulos, aula pública e entrevista.