ESTUDO

Uesc abre 700 vagas gratuitas para cursos EaD; saiba como se inscrever

Há opções para os cursos de Biologia, Letras Vernáculas, Matemática e Pedagogia

Da Redação

Publicado em 11 de outubro de 2024 às 09:28

Campus do Uesc Crédito: Divulgaçao

As inscrições para o processo seletivo dos cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância (EaD) da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) estão abertas a partir do dia 30 de setembro até o dia 18 de outubro de 2024. As inscrições podem ser efetivadas exclusivamente pela internet e visam o ingresso no primeiro semestre de 2025.

Os candidatos poderão utilizar suas notas do Enem entre os anos de 2009 e 2023, e haverá um sistema de reserva de vagas para estudantes de escolas públicas, negros (autodeclarados pretos e pardos), indígenas e professores da Educação Básica sem formação na área de atuação. No total, serão ofertadas 700 vagas distribuídas entre diversos polos, com opções nos cursos de Biologia, Letras Vernáculas, Matemática e Pedagogia.

As vagas são organizadas em modalidades de ampla concorrência (AC) e cotas específicas (A1, A2, A3 e A4). As inscrições devem ser feitas pelo site da Uesc, onde os candidatos precisam preencher o formulário, indicar a modalidade de concorrência e anexar os documentos exigidos.