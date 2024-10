OPORTUNIDADE

Com salário inicial médio de R$ 1,4 mil, Atacadão abre 200 vagas de emprego na Bahia

O Atacadão está com cerca de 200 vagas de emprego abertas em toda a Bahia. São oportunidades que abrangem diferentes áreas e cargos nas lojas em 12 municípios do estado. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até o dia 18 de outubro (sexta-feira). As vagas não exigem tempo mínimo de experiência.