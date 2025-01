ENSINO SUPERIOR

Ufba e UFRB: aprovados no Sisu terão até 3 de fevereiro para fazer a matrícula

Universidades estenderão o prazo após atraso no envio das listas às instituições

Tharsila Prates

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 22:23

Sisu Crédito: Juca Varella/Agência Brasil

Após atraso no envio das listas com os aprovados do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) para as instituições de ensino superior, a Universidade Federal da Bahia (Ufba) e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) estenderam o prazo para matrícula dos estudantes até 3 de fevereiro.>

Na Ufba, o envio de documentos deverá ser feito via Sistema Siscon. Ao concluir esta etapa, o sistema irá gerar um Requerimento de Inscrição, confirmando a pré-matrícula. O processo é realizado totalmente online, com exceção da banca de heteroidentificação e da perícia médica, destinada aos candidatos com deficiência. Essas etapas são obrigatórias para candidatos cotistas negros (a banca) e candidatos com deficiência (a perícia).>

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) também alterou o calendário. A matrícula está sendo realizada presencialmente, nos campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista, até 31 de janeiro. >

Em todo o país, ao menos outras oito universidades aderiram à extensão do prazo: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), Universidade Federal de Sergipe (UFS), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC).>