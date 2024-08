'PREOCUPAÇÃO E DESAGRADO'

Ufba pede cancelamento de resolução que qualifica instituições de Ensino Superior

Com aprovação do MEC, serão consideradas universidades “consolidadas” apenas aquelas com pelo menos 10 Programas de Pós-Graduação (PPGs) com notas 6 e 7

Publicado em 14 de agosto de 2024 às 16:24

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) publicou uma nota oficial solicitando o cancelamento de uma resolução proposta ao Ministério da Educação (MEC) que classifica as Instituições de Ensino Superior por meio da qualificação “consolidadas” e “não consolidadas” na pós-graduação. O projeto teve origem no Conselho Nacional de Educação (CNE) e ainda aguarda homologação - quando há aprovação de um ato oficial - da pasta nacional.

O documento dispõe que as universidades classificadas como “consolidadas” seriam aquelas que comprovassem a existência de pelo menos dez Programas de Pós-Graduação (PPGs) com notas 6 e 7, conforme avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação (CAPES). As demais que não atendessem aos critérios citados ficariam no grupo de “não consolidadas”.

A Ufba declarou que recebeu o parecer "com estranheza, preocupação e desagrado" e aponta que o documento divide as instituições em lados opostos da formação pós-graduada ao criar duas classes de Instituições de Ensino Superior no país. "É, portanto, desagregador, além de aprofundar diferenças e competitividades desnecessárias, acentuando desigualdades, sobretudo regionais", criticou.