Ufba recebe comissão avaliativa para recredenciamento junto ao MEC

A partir desta segunda (14) e até quarta-feira, a Universidade Federal da Bahia (Ufba) vai receber a visita da comissão de avaliação externa enviada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para o processo avaliativo do recredenciamento institucional junto ao Ministério da Educação (MEC).



A avaliação das Instituições de Ensino Superior é feita periodicamente para verificar se elas seguem atendendo às exigências do órgão federal e se estão aptas a continuar oferecendo cursos superiores e conceder diplomas. Em geral, as instituições passam pelo processo de recredenciamento a cada 5 ou 10 anos.

A agenda da comissão inclui atividades com visitas às instalações físicas e espaços administrativos, pavilhões e salas de aula, bibliotecas e laboratórios. Também estão programadas reuniões com dirigentes, docentes, técnicos e estudantes. Os encontros devem ter representantes de cada segmento, todos indicados pelas unidades universitárias.

A visita in loco será virtual. Segundo a pró-reitora de Ensino de Graduação, Nancy Rita Ferreira Vieira, que coordena o grupo de trabalho que reuniu os dados para o recredenciamento, a comissão de avaliação externa irá acompanhar toda a visita aos espaços da universidade com transmissão das imagens em tempo real, por celular. As atividades serão no formato remoto, através de videoconferências por meio da plataforma Microsoft Teams.

"Tivemos melhorias significativas na avaliação dos cursos de graduação e expansão da pós-graduação, com ampliação do número de cursos", diz a pró-reitora, que destacou os avanços da Universidade em parâmetros como o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). Na última edição, 85% dos cursos de graduação da UFBA foram avaliados com notas 4 e 5 (notas máximas).

Além disso, a UFBA conquistou o maior grau de classificação do Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas do Levantamento de Governança e Gestão Públicas do Tribunal de Contas da União. No ranking britânico THE América Latina, a UFBA saltou do 31º para o 26º lugar. No ranking chinês QS, a UFBA melhorou pelo terceiro ano consecutivo e ocupa 67º posição entre as universidades da América Latina e 17º entre as brasileiras.

"Apesar de todas as dificuldades enfrentadas nos últimos anos, a universidade não se deixou abater e conseguiu avançar", avalia a Nancy Vieira, que atribui o êxito à construção, por parte da universidade, de uma política bastante consolidada de ensino, pesquisa e extensão.