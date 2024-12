TURISMO

Último navio de cruzeiro de 2024 atraca em Salvador e traz cerca de seis mil turistas

O primeiro navio a aportar em Salvador em 2025 será o MSC Orchestra, nesta quinta-feira (2)

Monique Lobo

Publicado em 30 de dezembro de 2024 às 11:56

Último navio de cruzeiro de 2024 atraca em Salvador e traz cerca de seis mil turistas Crédito: Divulgação/Setur

O último navio a atracar no Porto de Salvador este ano, o MSC Grandiosa, trouxe quase seis mil passageiros. Os visitantes foram recebidos por duas baianas tipicamente trajadas e percussionistas e bailarinos do bloco afro Muzenza, no domingo (29), em receptivo realizado pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA).

“Eu adoro a Bahia! Esse receptivo é tão lindo que fiquei até arrepiada. A música e as baianas têm uma energia contagiante”, disse a gaúcha Raquel Bravo. “Estou aqui pela segunda vez e quero visitar o Centro Histórico e a Igreja do Bonfim. Em abril, volto para conhecer Morro de São Paulo”, completou advogada, que faz o cruzeiro com o filho e a nora.

Ao desembarcar, Alexander Tocas foi recebido pelas baianas, ganhou fitinhas do Senhor do Bonfim e posou para fotos. “É a minha primeira vez aqui e vou conhecer pontos turísticos que ficam próximos daqui, como o Elevador Lacerda. Pretendo voltar em outra ocasião para conhecer mais as maravilhas da Bahia”, contou o peruano, que mora em Santa Catarina há seis anos.

Nesta temporada, que começou em novembro e segue até abril, a Bahia deve receber 300 mil cruzeiristas, que injetarão 30 milhões de dólares na economia do estado. Estão previstas atracações de navios nos Portos de Salvador e Ilhéus, além de operações em Porto Seguro, Itacaré e Cairu. Durante todo o verão, a Bahia deve receber mais de nove milhões de visitantes, segundo pesquisa do Ministério do Turismo (MTur), confirmando a liderança do estado no cenário nacional, também na alta estação.

“O mercado dos cruzeiros marítimos contribui para a atração de turistas. Com pouco tempo para permanecer nos destinos, eles sentem vontade de voltar para conhecer melhor os nossos atrativos. Além disso, a capital baiana se tornou porto de embarque cruzeiristas. Por isso, eles acabam chegando antes à cidade para se preparar para a viagem de navio e movimentam meios de hospedagem, bares, restaurantes, sistema de transporte e o comércio”, explica o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.