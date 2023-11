Um gole de água a cada 15 minutos: saiba como se proteger em aglomerações no calor

Ainda é cedo para afirmar que o calor foi a causa da morte de Ana Clara Benevides, que passou mal enquanto aguardava pelo show de Taylor Swift , no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (17). Apesar disso, especialistas afirmam que altas temperaturas e aglomerações formam uma combinação arriscada para a saúde. Ingestão frequente de água, alimentação leve e evitar exposição ao sol ajudam a evitar desidratação e problemas de saúde.

Há ainda dilatação dos vasos sanguíneos e aumento da frequência cardíaca, que leva à sobrecarga do sistema circulatório. “O paciente pode sentir dores de cabeça, tontura, náusea e confusão mental”, explica a médica. De acordo com informações iniciais, Ana Clara teve pequenas hemorragias no pulmão, o que pode ter sido causado por insolação e desidratação.