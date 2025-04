GUERRA DE FACÇÕES

Um morto e dois feridos na Vila Verde: BDM aproveitou ausência da polícia para atacar

Área é comandada pelo CV e BDM tenta assumir o controle da região

Durante mais uma investida na comunidade da Vila Verde, no bairro de Mussurunga, na tentativa de assumir o domínio da área do Comando Vermelho (CV), o Bonde do Maluco (BDM) usou a esperteza. Segundo os moradores, a organização se aproveitou da ausência de viaturas para promover outro momento de terror na comunidade. Desde a intensificação dos conflitos entre as duas organizações criminosas, no ano passado, que a Polícia Militar vem deixando viaturas posicionadas no final de linha. Mas ontem, por volta das 19h, não havia mais efetivo. >