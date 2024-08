VIOLÊNCIA RECORRENTE

'Um por semana': veículos estacionados em Nazaré viram alvos de arrombamentos

A denúncia do arrombamento de dois carros na Praça Conselheiro Almeida Couto, no bairro de Nazaré, em Salvador, não é um caso isolado na região. Nas imediações da praça, a reportagem conversou com moradores do local que afirmaram ver com recorrência casos em que suspeitos arrombam ou danificam veículos estacionados. De acordo com um morador, que terá seu nome preservado, as ocorrências têm uma rotina, praticamente, semanal na praça e não surpreendem os moradores.