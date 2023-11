Uma adolescência carregando caixas para ver os Titãs: conheça histórias de quem fez loucuras pela banda

Branco Mello em show de despedida da banda na Concha Acústica, em Salvador. Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/ CORREIO

Estar no show de despedida dos Titãs, na Concha Acústica, em Salvador, na última terça-feira (28), aos 51 anos, como um funcionário público, depois de passar a adolescência carregando caixas para bancar a entrada nas apresentações da banda, foi um momento emblemático para Manoel Nilton.

O dinheiro levantado com o trabalho de carregador não tinha nenhuma relação com matar a fome, era exclusivamente destinado a presença nos shows da banda. Segundo as contas de Nilton, a loucura por trás do esforço lhe garantiu acesso a 90% das apresentações ocorridas em Salvador desde a década de 80.

Ao ser questionado sobre a origem da paixão, ele não demonstra dúvidas: “Não veio de pai ou mãe, já está internalizado. O rock and roll está no meu sangue. Eu vim para o show em maio e sei que não vou vê-los tão cedo, infelizmente, porque eu amo essa banda, é a melhor do mundo”, ressalta Nilton.

O que a manicure Julia Rios, 47 anos, classifica como loucura pela banda, eram as fugas de casa para ver os shows do grupo em São Paulo, onde ela nasceu. Em uma das ocasiões, ela passou uma semana morando na casa dos tios, após ser expulsa pela mãe depois de ter a mentira descoberta.

“Era a clássica estratégia de fingir dormir na casa da amiga, mas ao invés de ir namorar, eu ia ver os Titãs”, conta Julia. Depois de 10 anos morando em Salvador, ela descreve a sensação de ver os músicos sem precisar se esconder como “tão divertida quanto naquela época”.

“É impressionante o quanto eles nos resgatam. A banda marcou minha adolescência e agora, tantos anos depois, continua sendo estrondosa, maravilhosa, a melhor em muitos sentidos, da música à variedade de músicos para a gente amar”, ressalta Julia.

Adeus

O show de ontem foi parte da turnê de despedida do grupo: "Titãs Encontro – Pra Dizer Adeus". O que começou em abril deste ano, como uma série de apresentações em celebração aos 40 anos da banda, intitulada apenas "Titãs Encontro", ganhou datas extras por causa do apelo do público - inclusive em Salvador - e foi empacotada com o novo nome.

Antes da apresentação de despedida em Salvador, os músicos realizaram 10 shows com a turnê “Titãs Encontro – Pra Dizer Adeus". Foram duas nos Estados Unidos, uma em Portugal, cinco no Rio de Janeiro, uma em Recife e uma em Natal. Serão realizadas outras 15 por cidades do Brasil até 2024. A última será no dia 23 de março, no festival Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Salvador também esteve na lista da primeira fase, com o show ocorrido na Arena Fonte Nova, no dia 27 de maio deste ano. Ao todo, 600 mil pessoas assistiram a primeira fase da turnê.