Uneb inclui histórico escolar e Enem como formas de ingressos nos cursos de graduação

Uneb ampliou formas de ingresso na instituição. Crédito: Divulgação

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) informou que vai passar a adotar duas novas formas de ingresso para cursos de gradução presenciais e à distância (EaD): os resultados do candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o desemepnho no ensino médio comprovado com histórico escolar. A Uneb já usa vestibular e o Sistema de Seleção Unificada (Sisu).



A proposta foi aprovada de maneira unânime pelo Conselho Universitário (Consu) no mês passado e publicada por meio de uma resolução no último dia 30.

“Essa deliberação, chancelada pelo voto unânime do Consu, atende uma das prioridades da nossa gestão, que é a de buscarmos soluções para o grave problema da redução crescente no acesso aos cursos de graduação, agravada com a pandemia da covid-19”, diz a reitora Adriana Marmori. “Estamos ampliando as oportunidades para estudantes, jovens e adultos, que almejam ingressar nesta grande universidade pública, popular e inclusiva”.

Na justificada do projeto, foi ressaltado que há índices elevados de evasão nos cursos de gradução e busca da Uneb por soluções "socialmente responsáveis" para a inclusão de procedimentos.

A universidade vai definir o modo de utilização das notas do Enem e as regras para avaliar o desempenho do candidato a partir do histórico escolar do ensino médio.