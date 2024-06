Uneb oferece vacinação gratuita da V10 para cães

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) oferecerá a aplicação gratuita da vacina V10 para cães pertencentes a pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ação ocorrerá entre os dias 10 e 12 de junho, das 9h às 17h, no Campus I da universidade, localizado no bairro do Cabula, em Salvador.