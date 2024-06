Unidade de saúde especializada em diabetes, hipertensão e câncer de mama é inaugurada em Pirajá

Um novo multicentro de saúde foi inaugurado no bairro de Pirajá, nesta quarta-feira (5), para atender pacientes com Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica e Câncer de Mama. O Ambulatório Municipal Especializado vai oferecer serviços e consultas para moradores do Subúrbio Ferroviário e de Pirajá, que não tinham o atendimento especializado e que serão regulados para a unidade. Ela começa a funcionar a partir desta quinta (6) e terá capacidade para 47 mil atendimentos, entre consultas e exames, por mês.