Unigel suspende aviso prévio de trabalhadores da fábrica de fertilizantes de Camaçari

A Unigel suspendeu o aviso prévio dos cerca de 380 trabalhadores da fábrica de fertilizantes de Camaçari (BA). Em nota, a companhia destacou que “segue em tratativas para a retomada de produção e manterá todos os colaboradores”. A empresa também informou que continua em negociação para viabilizar a operação da Unigel Agro Bahia e segue confiante que chegará a uma boa solução para as partes. A paralisação da fábrica baiana foi comunicada pela Unigel no início deste mês. Segundo Roberto Noronha Santos, CEO da Unigel, a ação se fez necessária devido aos desafios macroeconômicos de mercado. “Estamos atravessando a pior crise que o setor Petroquímico já viveu em anos, paralelo a isso, as condições de competitividade com o mercado internacional tornam tudo ainda mais complexo, mesmo assim nunca desistimos e seguimos firmes no propósito de continuar produzindo fertilizantes nitrogenados, matéria-prima tão necessária ao país. Os trabalhadores serão mantidos e retomaremos a produção em Camaçari assim que possível”, explicou.

O diretor de comunicação do Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras do Estado da Bahia (Sindipetro), Radiovaldo Costa, explicou que os trabalhadores da Unigel estão preocupados com esse desdobramento e com a incerteza que paira no que vai acontecer com a empresa.