Unimed Nacional inaugura unidade assistencial em Salvador

A Unimed Nacional inaugura na próxima segunda-feira (4) sua primeira estrutura própria assistencial em Salvador. Situado no bairro de Pituba, o Espaço Saúde será a segunda unidade da cooperativa no Brasil. A primeira foi inaugurada recentemente em Brasília. Com mais de 3.000 m², a estrutura vai reunir uma gama de serviços médicos, como centro de infusão e especialidades médicas, atendimento dedicado ao tratamento multidisciplinar de beneficiários com diagnostico de autismo, paralisia cerebral, disfunção de neurodesenvolvimento e deficiência intelectual e atendimento domiciliar.