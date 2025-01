EDUCAÇÃO SUPERIOR

Universidade baiana estende prazo de matrícula após atraso nas listas do Sisu

Ao menos outras oito universidades em todo país aderiram à extensão do período

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 19:20

Página do Sisu Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Universidades participantes do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) decidiram estender o prazo oferecido para o período de matrículas na rede de ensino superior pública do país. Na Bahia, o prazo na Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), com campi em Juazeiro, Senhor do Bonfim e Paulo Afonso, vai até o próximo domingo (2). >

De acordo com o Ministério de Educação (MEC), o fim do período deixa de ser nesta sexta-feira (31), podendo ser prolongado até a próxima segunda (3). A decisão de extensão fica a cargo da instituição. >

Vão manter o cronograma normal as universidades Federal da Bahia (Ufba), Estadual da Bahia (Uneb), Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Federal do Oeste da Bahia (Ufob), Federal do Sul da Bahia (UFSB) e Estadual de Santa Cruz (Uesc). As universidades estaduais de Feira de Santana (Uefs) e do Sudoeste da Bahia (Uesb) foram procuradas, mas não houve retorno. >