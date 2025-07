ENSINO SUPERIOR

Universidade estadual anuncia datas das provas e nova banca avaliadora para o Vestibular 2026

Serão ofertadas vagas para todos os 47 cursos de graduação oferecidos pela instituição

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) anunciou nesta sexta-feira (25) que as provas do Vestibular Uesb 2026 vão ocorrer nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Serão ofertadas vagas para todos os 47 cursos de graduação disponíveis nos campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista, com entrada no primeiro e segundo períodos letivos de 2026. Anualmente, são ofertadas mais de três mil vagas, sendo metade delas por meio do vestibular da instituição e a outra metade é disponibilizada por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Governo Federal.>