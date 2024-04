CRIME

Uruguaio é preso por furtos em hotéis e pousadas em cidade turística na Bahia

Um uruguaio de 33 anos, suspeito de praticar diversos furtos em hotéis e pousadas em Salvador e no interior da Bahia, foi preso preventivamente em um hostel no distrito de Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro, por equipes da Delegacia Territorial (DT) do município. A prisão aconteceu nesta terça-feira (9).