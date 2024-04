TURISMO

Salvador é apontada como 3º destino favorito entre turistas estrangeiros que visitam o Brasil em 2024

O registro de entradas de visitantes do exterior ficou em 1,79 milhão

Publicado em 4 de abril de 2024 às 09:00

Elevador Lacerda Crédito: Maysa Polcri/CORREIO

Salvador continua na moda e não é um destino cobiçado apenas pelos turistas brasileiros. A capital baiana foi apontada como o terceiro destino favorito entre os turistas estrangeiros que pretendem visitar o Brasil em 2024, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Isso é o que aponta a nova pesquisa realizada pelo site de viagens Kayak, que reuniu dados dos viajantes estrangeiros que mais buscaram passagens aéreas para o Brasil entre janeiro e novembro de 2023, para viagens a serem realizadas em 2024. Entre os viajantes estrangeiros que mais pretendem visitar o Brasil no período destacam-se os americanos, portugueses e franceses.

“O turismo internacional no Brasil parece promissor este ano, pois temos visto um aumento nas buscas em muitos destinos nacionais. Como principal buscador de viagens do mundo, buscamos divulgar em nossa plataforma ofertas seguras e atrativas por meio de diversas ferramentas gratuitas, para quem também tem interesse em conhecer o Brasil”, afirma Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil.

A capital carioca foi eleita pela ferramenta “Explore Kayak” como a cidade mais famosa do Brasil, registrando um aumento de 22% na busca dos turistas que vêm de outros países, em relação ao mesmo período de 2023. Já São Paulo, que ocupa o segundo lugar, teve um aumento de 5% nas buscas, enquanto Salvador registrou um crescimento nas buscas de 12% de um ano para o outro.

Mas a preferência por esses destinos não é apenas dos “gringos”. A pesquisa Tendência de Turismo 2024, divulgada pelo Ministério do Turismo em janeiro deste ano, aponta que no universo de 43% de turistas nacionais que têm vontade de viajar neste ano, 15% tem o desejo de ir para São Paulo e 15%, para o Rio de Janeiro. A Bahia vem em seguida, com 11% das intenções de visitas dos entrevistados.

O mês de fevereiro de 2024 teve o terceiro maior registro de entradas de turistas internacionais no Brasil de todos os tempos. Foram 833.306 visitantes do exterior, um crescimento de 10,2% em comparação a 2023, quando entraram no país 755.842 turistas.