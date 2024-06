Vacinação contra poliomielite e outras doenças acontece em 90 pontos de Salvador neste sábado (8)

Formam os grupos prioritários para a Vacina Covid XBB as pessoas de 60 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores; pessoas imunocomprometidas; Indígenas, Ribeirinhos e quilombolas; gestantes e puérperas; trabalhadores da Saúde; pessoas com deficiência permanente; pessoas com comorbidades; pessoas privadas de liberdade (≥ 18 anos) e funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas; e pessoas em situação de rua.